MPC Münchmeyer Petersen Capital AG führt Barkapitalerhöhung mit Bezugsrechtsausschluss unter teilweiser Ausnutzung des genehmigten Kapitals erfolgreich durch



Hamburg, 8. Januar 2021 - Der Vorstand der MPC Münchmeyer Petersen Capital AG ("MPC Capital AG"), Deutsche Börse Scale, ISIN DE000A1TNWJ4, hat die mit Ad hoc-Mitteilung vom 7. Januar 2021 angekündigte Platzierung neuer Aktien aus einer Kapitalerhöhung gegen Bareinlage unter Ausschluss des Bezugsrechts heute erfolgreich durchgeführt. Das Unternehmen hat insgesamt 1.777.778 neue Aktien gegen Bareinlage ausgegeben und diese zu einem Preis von EUR 2,25 je Aktie platziert. Das Grundkapital der Gesellschaft erhöht sich damit unter teilweiser Ausnutzung des "Genehmigten Kapitals 2018" von EUR 33.470.706,00 um EUR 1.777.778,00 auf EUR 35.248.484,00 durch Ausgabe von 1.777.778 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien. Das Bezugsrecht der Aktionäre wurde ausgeschlossen. Vorbehaltlich der Eintragung der Durchführung der Kapitalerhöhung in das Handelsregister ergibt sich ein Brutto-Emissionserlös von EUR 4 Mio. Die Eintragung in das Handelsregister wird kurzfristig erfolgen. Mit dem Emissionserlös wird die MPC Capital AG primär einen Teil ihres Co-Investments in der MPC Energy Solutions refinanzieren. MPC Energy Solutions hatte im Rahmen eines Private Placements rund USD 100 Mio. eingeworben, um in Projekte für die erneuerbare Energieerzeugung zu investieren. Die Projekte werden PV- und Windparks, Energiespeicherung, Kraft-Wärme-Kopplung sowie andere Infrastrukturen, die zur Senkung des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen beitragen, umfassen.



Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

Kontakt und mitteilende Person nach Art. 17 MAR

MPC Capital AG

Stefan Zenker

Leiter Investor Relations & Public Relations

Tel. +49 (40) 380 22-4347

E-Mail: s.zenker@mpc-capital.com

