Washington - Die demokratische Sprecherin des Repräsentantenhauses hat US-Präsident Donald Trump offenbar zum "sofortigen" Rücktritt aufgefordert. Das Parlament werde Trump wegen seiner Rolle bei der Anstiftung zu einem gewalttätigen Mob-Angriff auf das Kapitol anklagen, wenn er nicht "sofort" zurücktrete, zitiert die "New York Times" aus einem Brief Pelosis an die Mitglieder des Repräsentantenhauses.



In dem Dokument beruft sich die Sprecherin laut Zeitung auf den Rücktritt von Richard Nixon im Watergate-Skandal, als die Republikaner den damaligen Präsidenten zum Rücktritt bewegten und eine Amtsenthebung vermieden. Zudem bewertete sie Trumps Aktionen als "schrecklichen Angriff" auf die Demokratie. Dem scheidenden Präsidenten wird eine entscheidende Rolle beim Sturm auf das Kapitolgebäude vorgeworfen.

