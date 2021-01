DGAP-Ad-hoc: AutoBank AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

AutoBank AG: AD HOC-MELDUNG: ANTRAG AN HAUPTVERSAMMLUNG AUF GEORDNETE BEENDIGUNG DER BANKGESCHÄFTE; die GESPRÄCHE MIT POTENTIELLEM INVESTOR WURDEN BEENDET.



08.01.2021 / 19:53 CET/CEST

Vorstand und Aufsichtsrat der Autobank Aktiengesellschaft beabsichtigen, in der kommenden außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Jänner 2021 den geordneten Abbau der Bankgeschäfte und anschließende Zurücklegung der Konzession gemäß § 7 Abs. 3 BWG vorzuschlagen. In der ad-hoc Mitteilung vom 07. Dezember 2020 hatte die Autobank Aktiengesellschaft bekannt gegeben, dass mit einem möglichen Investor Gespräche über eine Zeichnung von Aktien aus einer Kapitalerhöhung geführt werden. Die Gespräche mit diesem Investor wurden nun am 8. Jänner 2021 beendet, weil der Investor von einer Zeichnung der Aktien Abstand nehmen wird.

Kontakt:

Mag.DI Christian Sassmann

Mitglied des Vorstands

Kontakt:
Mag.DI Christian Sassmann
Mitglied des Vorstands
Christian.sassmann@autobank.at

