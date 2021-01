"Es ist wahr, dass niedrige Zinsen die Aktienbewertungen unterstützen", sagte der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank am Freitag, fügte aber hinzu, dass niedrige Zinsen auch die Arbeitslosigkeit und andere wichtige Wirtschaftsfaktoren unterstützen. Weitere Zitate (via Reuters) "Die Fed hat sich in der Vergangenheit bei ihrem Fokus auf die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...