Über Trumps Demokratieverständnis wurde hinlänglich geschrieben, über den "Sturm auf das Kapitol" auch, der keiner war. Man kann von ihm halten, was man will - vermutlich ist er Geschichte. Doch der Umgang mit ihm wirft auch ein Licht auf die andere Seite - und wer jetzt die andere Seite zu Musterdemokraten erklären will, hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...