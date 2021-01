Vorstand und Aufsichtsrat der Autobank Aktiengesellschaft beabsichtigen, in der kommenden außerordentlichen Hauptversammlung am 29. Jänner 2021 den geordneten Abbau der Bankgeschäfte und anschließende Zurücklegung der Konzession gemäß § 7 Abs. 3 BWG vorzuschlagen. Die Gespräche mit einem potenziellen Investor seien am 8. Jänner 2021 beendet worden, so die Bank.

Den vollständigen Artikel lesen ...