Das Gold, das jährlich neu hinzukommt, stammt zu rund 73 Prozent aus der Minenproduktion. Der Rest kommt aus dem Recycling. Den Höhepunkt der Goldminenproduktion könnte man bereits im Jahr 2018 gesehen haben, so sieht es zumindest aus. In 2020 mussten einige Goldminen schließen, die Produktion ging zurück. Auch wenn die Produktionsmenge im laufenden Jahr wieder steigt, so ist in den kommenden Jahren weiter von einer fallenden Produktionsmenge auszugehen. Denn neue große Goldentdeckungen gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...