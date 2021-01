Gelsenkirchen - Der FC Schalke 04 hat seine 30 Partien andauernde Sieglos-Serie in der 1. Fußball-Bundesliga beendet und am 15. Spieltag mit 4:0 gegen die TSG 1899 Hoffenheim gewonnen. Die dts Nachrichtenagentur sendet in wenigen Momenten weitere Informationen.

FC SCHALKE 04-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de