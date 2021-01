10.01.2021 Zugemailt von / gefunden bei: Erste Group Research (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Aus dem Equity Weekly der Erste Group: Der globale Aktienmarktindex erzielte in der letzten Woche weitere Zugewinne. Er stieg in EUR um +1,3%. Der globale Schwellenländerindex notierte in EUR um +2,3% höher. Der Volatilitätsindex VIX notierte leicht tiefer als zum Jahresschluss 2020. Die Rendite von US-Staatsanleihen mit Laufzeiten von 10 Jahren stieg auf 1,08%. Die zyklischen Sektoren, wie Rohstoffe, Energie, Baumaterialien und Banken befestigten sich aufgrund der Aussichten einer Beschleunigung des ...

