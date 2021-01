Als "Fear of Missing out" bezeichnet man an der Börse im Allgemeinen die Angst, etwas zu verpassen. Dabei handelt es sich für gewöhnlich um einen impulsiven Fehler, bei dem Investoren aus Angst, sprich aus einer Emotion heraus Investitionsentscheidungen treffen. Häufig verlieren Investoren dadurch den Blick für das große Ganze oder rationale Entscheidungen. Jetzt ist womöglich ein Zeitpunkt gekommen, an dem die Fear of Missing out einen maximalen Punkt erreicht hat. Oder, anders ausgedrückt: Die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...