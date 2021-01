Wie sich ein Unternehmen nach außen darstellt ist wichtig. So viel ist klar. Was dabei allerdings gründlich schiefgehen kann, zeigt die folgende Liste: fünf Fälle, in denen Branding einfach nur nervt. Ein gut durchdachtes und gut ausgeführtes Corporate Branding macht langfristig den Unterschied zwischen einem durchschnittlichen und einem erfolgreichen Unternehmen aus. Allerdings gibt es Corporate Branding auch in schlecht - und zwar sowohl im Sinne von schlecht gemacht als auch im Sinne von moralisch fragwürdig. Da Negativbeispiele durchaus lehrreich sein können, kommen hier gleich fünf davon...

