Berlin - Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter erwartet, dass sich das Stimmungsbild in der Bevölkerung vor der Bundestagswahl noch einmal deutlich verschieben wird. "Es wird eine Aufbruchstimmung geben", sagte er dem "Spiegel".



Er erwarte ein offenes Rennen, wer die besten Antworten für die Zukunft des Landes habe. Als Beispiele nannte der Grünen-Politiker den Ausbau der erneuerbaren Energien sowie die Sicherung des Industriestandorts Deutschland. Die aktuell guten Umfragewerte der Unionsparteien dürfe man nicht überbewerten, sagte er weiter. "Im Moment werden die Umfragewerte der Union von der Popularität der Kanzlerin und der Coronakrise bestimmt."



Angela Merkel trete aber nicht mehr an. Zudem werde man Corona bis zur Wahl "hoffentlich weitgehend überwunden haben", so Hofreiter.

