Die Verbraucherpreise erhöhten sich 2020 im Jahresdurchschnitt gegenüber dem Vorjahr in Berlin um 0,5 Prozent und in Brandenburg um 0,6 Prozent, teilt das Amt für Statistik Berlin-Brandenburg mit. Bildquelle: Shutterstock.com Deutlich abgeschwächt hat sich die Teuerung bei Nahrungsmitteln. In Berlin blieb sie gegenüber dem Vorjahresmonat unverändert und in...

