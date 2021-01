DJ WOCHENEND-ÜBERBLICK Wirtschaft, Politik/9. und 10. Januar 2021

Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen aus dem Wochenendprogramm von Dow Jones Newswires.

Polizei erhöht Schutz des Bundestags nach Kapitol-Erstürmung - Zeitung

Nach dem Sturm auf das Kapitol in Washington haben die Sicherheitsbehörden einem Medienbericht zufolge den Schutz des Deutschen Bundestags erhöht. "Die Berliner Landespolizei hat eine Verstärkung ihrer Kräfte im Umfeld des Reichstagsgebäudes bereits veranlasst", habe Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) den Abgeordneten in einem Schreiben erläutert, das Bild am Sonntag vorliege. Schäuble selbst habe vom Auswärtigen Amt einen Bericht über die Ausschreitungen in den USA erbeten und werde "mit dem Bund und dem Land Berlin klären lassen, welche Schlüsse daraus für die Sicherung des Bundestages zu ziehen sind".

Knapp 17.000 Corona-Neuinfektionen in Deutschland (Sonntag)

In Deutschland sind binnen eines Tages knapp 17.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Sonntagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 16.946 weitere Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen in Deutschland seit Pandemie-Beginn stieg damit auf 1.908.527.

Fast 24.700 Corona-Neuinfektionen in Deutschland (Samstag)

In Deutschland sind binnen eines Tages fast 24.700 Neuinfektionen mit dem Coronavirus verzeichnet worden. Wie das Robert Koch-Institut (RKI) am Samstagmorgen unter Berufung auf Angaben der Gesundheitsämter mitteilte, wurden 24.694 weitere Ansteckungsfälle registriert. Die Gesamtzahl der nachgewiesenen Corona-Infektionen seit Pandemie-Beginn in Deutschland stieg damit auf 1.891.581.

Spahn: Inzwischen mehr als 500.000 Menschen in Deutschland geimpft

Schweizer Studie: Schulschließungen zählen zu effektivsten Anti-Covid-Maßnahmen

Im Kampf gegen die Corona-Pandemie haben sich in der Schweiz Schulschließungen als eine der effektivsten Maßnahmen erwiesen. Das geht aus einer Studie hervor, die am Sonntag von der ETH Zürich veröffentlicht wurde. Demnach wurde die Mobilität um 21,6 Prozent reduziert, als die Schweizer Behörden im März 2020 die Schließung der Schulen anordneten.

Lauterbach rechnet nicht mit flächendeckendem Impf-Angebot vor 3Q

SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach rechnet einem Zeitungsbericht zufolge trotz der Nachbestellung von 300 Millionen Biontech/Pfizer-Impfstoff-Dosen durch die Europäische Union nicht mit einem Impfstoffangebot für alle Bundesbürger vor dem dritten Quartal.

London hat 1 Mrd. Dollar für weltweite Covid-19-Impfungen eingesammelt

Großbritannien hat zusammen mit weiteren Geberländern für den weltweiten Kampf gegen die Corona-Pandemie eine Milliarde Dollar (rund 820 Millionen Euro) eingesammelt. Mit dem Geld solle 92 Entwicklungsländern ermöglicht werden, eine Milliarde Impfungen gegen das Virus vorzunehmen, erklärte das Außenministerium in London am Sonntag. Die Regierung in London gab den Eigenanteil mit 608 Millionen Euro an.

Berlin, Paris und Brüssel wollen an europäischer Impfstoff-Strategie festhalten

Deutschland, Frankreich und die Europäische Union wollen nach Angaben der Regierung in Paris an der europäischen Impfstoff-Beschaffungsstrategie festhalten. Eine europäische Koordination müsse es sowohl bei den Impfstoffbestellungen als auch mit Blick auf die Impfstoffproduktion in Europa geben, erklärte der Elysee-Palast am Freitag nach Telefonaten von Präsident Emmanuel Macron mit Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Merkel: "Besonnenheit und Rücksicht werden sich auszahlen"

Die kommenden Wochen in der Corona-Krise sind nach Einschätzung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) "die wohl schwierigsten der Pandemie" - zugleich sieht sie die berechtigte Hoffnung auf Besserung. "Je konsequenter wir heute sind, desto schneller werden wir den Zustand der Kontrolle wiederherstellen können, desto kürzer wird die Zeit sein, in der wir mit solchen Einschränkungen leben müssen", sagte Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft.

Barley warnt nach "schleppendem Impfstart" vor wachsender EU-Skepsis

Wegen des "schleppenden Impfstarts" in der EU hat die Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, Katarina Barley (SPD), vor wachsender Skepsis gegenüber der Europäischen Union gewarnt. Es brauche vonseiten Brüssels Transparenz, ein etwaiges Eingeständnis von Fehlern und "vor allem den Mut der Kommission, die Rolle der Mitgliedsstaaten offenzulegen", schrieb Barley in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND/Montagsausgaben).

Belgien meldet mehr als 20.000 Corona-Tote

In Belgien hat die Zahl der Corona-Toten die Marke von 20.000 überschritten. Mehr als die Hälfte der gestorbenen Menschen lebte in Altersheimen, wie die Behörden am Sonntag mitteilten.

Brigitte Macron war in den Weihnachtsferien an Covid-19 erkrankt

Brigitte Macron, die Frau des französischen Präsidenten, hat vor dem Jahresende eine leichte Covid-19-Erkrankung durchgemacht. Wie ihr Büro am Samstag mitteilte, wurde die 67-Jährige am 24. Dezember positiv auf das Covid-19-Virus getestet. Zwei Tests am 30. und 31. Dezember seien dann bereits wieder negativ ausgefallen.

Neuer Höchststand bei Corona-Infektionen in den USA

In den USA ist ein neuer Höchststand bei der Zahl der Corona-Infektionen verzeichnet worden. Wie aus einer Zählung der in Baltimore ansässigen Johns Hopkins University vom Freitagabend (Ortszeit) hervorging, wurden binnen 24 Stunden fast 290.000 neue Ansteckungen ermittelt. Mehr als 3.670 Menschen in den USA starben im selben Zeitraum im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion.

Kramp-Karrenbauer wirft SPD in Impfstreit Wahlkampf-Taktik vor

Im Streit um die Impfstrategie hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer dem Koalitionspartner SPD vorgeworfen, in den Wahlkampf-Modus umgeschaltet zu haben. Inmitten der Pandemie betreibe die Partei mit der Debatte über das Impfen Wahlkampf, kritisierte Kramp-Karrenbauer in der Saarbrücker Zeitung (Samstagsausgabe).

Göring-Eckardt will mehr Bildungsprogramm in ARD und ZDF im Lockdown

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt fordert einem Zeitungsbericht zufolge vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Deutschland eine Ausweitung der Bildungsprogramme während des coronabedingten Lockdowns von Schulen.

Brinkhaus fordert akut Planungssicherheit für Schulen in Corona-Krise

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus fordert einem Medienbericht zufolge für Schulen in der Corona-Krise eine schnelle Perspektive für das restliche Schuljahr.

"Schulen, Eltern und Kinder brauchen Planungssicherheit", sagte Brinkhaus der Neuen Westfälischen (Samstagsausgabe).

Ifo-Chef fordert staatliche Unterstützung für Impfstoffhersteller

Ifo-Präsident Clemens Fuest fordert einem Magazinbericht zufolge die Bundesregierung auf, die Produktion von Corona-Impfstoffen über die staatliche Unterstützung der Pharmaindustrie zu beschleunigen.

China verschärft Corona-Lockdown in zwei Metropolen

Im Kampf gegen einen neuen Corona-Ausbruch haben die chinesischen Behörden den Lockdown über die zwei Millionenstädte Shijiazhuang und Xingtai verschärft. In beiden Metropolen gilt für die insgesamt 18 Millionen Einwohner nun eine einwöchige Ausgangssperre, wie die Behörden in der Nacht zum Samstag bekanntgaben.

Studie: Großteil der Corona-Kranken hat noch nach sechs Monaten Symptome

Ein Großteil der Corona-Kranken leidet laut einer Studie noch ein halbes Jahr später unter mindestens einem Symptom der Virusinfektion. 76 Prozent der Corona-Patienten, die zwischen Januar und Mai in der chinesischen Stadt Wuhan im Krankenhaus behandelt wurden, hätten die Symptome der Krankheit auch sechs Monate nach ihrer Entlassung nicht vollständig überwunden, heißt es in einer am Samstag in der medizinischen Fachzeitschrift The Lancet veröffentlichten Untersuchung.

Spaniens Hauptstadt Madrid versinkt im Schnee

Spaniens Hauptstadt verschwindet unter einer dichten Schneedecke: In Madrid haben die schwersten Schneefälle seit 50 Jahren für Verkehrschaos gesorgt.

US-Demokraten wollen zweites Amtsenthebungsverfahren gegen Trump rasch starten

Nach dem gewaltsamen Sturm auf das US-Kapitol wollen die Demokraten rasch ein zweites Amtsenthebungsverfahren gegen US-Präsident Donald Trump anstrengen. Der sogenannte Impeachment-Prozess könne bereits am Montag beginnen, teilte der demokratische Abgeordnete Ted Lieu am Samstag mit.

Mike Pence nimmt an Bidens Amtseinführung teil - Medien

US-Vizepräsident Mike Pence wird Medienberichten zufolge an der bevorstehenden Amtseinführung des künftigen Präsidenten Joe Biden teilnehmen. Unter Berufung auf hochrangige Regierungsbeamte berichteten mehrere US-Medien am Samstag, Pence habe beschlossen, Bidens Vereidigung am 20. Januar beizuwohnen. Der abgewählte Präsident Donald Trump hingegen hatte verkündet, an der Zeremonie nicht teilzunehmen.

US-Präsident Trump will nicht an Bidens Amtseinführung teilnehmen

Präsident Donald Trump wird nach eigenen Angaben nicht an der Amtseinführung seines Nachfolgers Joe Biden teilnehmen. "An alle, die gefragt haben: Ich werde nicht zur Amtseinführung am 20. Januar gehen", teilte er am Freitag im Onlinedienst Twitter mit, bevor sein Twitter-Konto gesperrt wurde. Einen Grund dafür nannte er nicht. Der gewählte Präsident Biden begrüßte die Ankündigung.

Biden will Entscheidung über Absetzung von Trump dem Kongress überlassen

