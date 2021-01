Starke Geschäftszahlen aus der Branche haben den Halbleiterboom in der ersten Woche des Jahres kräftig befeuert. Zu verdanken war das starken Zahlen des Chipkonzerns STMicroelectronics und des südkoreanischen Tech-Riesen Samsung. Die Infineon-Aktie sprang im Sog der Branchenvertreter auf ein neues Mehrjahreshoch. Geht die Rallye in der neuen Woche weiter?Samsung profitierte im vierten Quartal von einer robusten Nachfrage nach Speicherchips für Server und Rechner in der Corona-Pandemie. Die Anleger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...