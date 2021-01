Nach einem starken Jahresauftakt mit der Rekordjagd bis über die Marke von 14.100 Punkten gehen die Anleger erst einmal vorsichtig in die zweite Börsenwoche. Indikationen für den DAX liegen zwei Stunden vor dem Start wieder knapp unter 14.000 Punkten. Der Broker IG etwa taxiert den Leitindex gut ein halbes Prozent tiefer auf 13.977 Punkte.Am Freitag war der Handel in New York zwar getrieben von der Hoffnung auf ein weiteres Konjunkturpaket nahe Tageshoch aus dem Handel gegangen - mit je nach Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...