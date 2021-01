Jeden Montagmorgen berichtet t3n-Chefredakteur Luca Caracciolo über fünf Dinge, die zum Wochenstart wichtig sind. Diesmal geht es unter anderem um den Sturm aufs Kapitol, Apple Glass, Chaos bei Tesla und die besten Apps für Neujahrsvorsätze. Es waren schreckliche Bilder, die in der vergangenen Woche um die Welt gingen: Der Sturm des Kapitols in Washington durch einen wütenden Mob markiert den traurigen Tiefpunkt von Donald Trumps Präsidentschaft. Zwar reagierten Twitter und Facebook und sperrten Trumps Accounts, allerdings waren die neuesten Botschaften des scheidenden US-Präsidenten für knapp drei Stunden zu sehen - in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...