In der vergangenen Nacht fiel die Gemeinschaftswährung Euro unter 1,22 US-Dollar und wird am Morgen bei 1,2187 Dollar gehandelt. Dies ist der tiefste Stand seit den Weihnachtsfeiertagen.Zum Franken zeiget sich der Euro minim leichter und kostet am frühen Morgen 1,0819 nach 1,0826 Franken am späten Nachmittag. Der US-Dollar ...

