DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01O/20 DE000HLB3878 13.01.2021 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/20 DE000HLB39T3 13.01.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01L/20 DE000HLB3837 13.01.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01Q/20 DE000HLB3894 13.01.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01N/20 DE000HLB3860 13.01.2021 HZE/EOT
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL
LB.HESS.THR.CARRARA01O/20 DE000HLB3878 13.01.2021 HZE/EOT
LB.HESS.-THR.ZI.DI.01B/20 DE000HLB39T3 13.01.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01L/20 DE000HLB3837 13.01.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01Q/20 DE000HLB3894 13.01.2021 HZE/EOT
LB.HESS.THR.CARRARA01N/20 DE000HLB3860 13.01.2021 HZE/EOT
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