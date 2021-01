Zalando - DIE Erfolgsgeschichte im europäischen E-Commerce-Markt- wäre über kurz oder lang in den Dax aufgestiegen. Nach der Marktkapitalisierung der frei handelbaren Aktien steht der Modehändler mit seinen knapp 17 Milliarden Euro nach jüngsten Berechnungen auf Rang 21 unter den größten börsengelisteten deutschen Firmen. Die europäische Nummer eins wandelt sich gerade von einem reinen Händler zu einem Plattform-Anbieter, der Provisionen verlangt und mit Logistik-Dienstleistungen verdient. Zalando spricht bei der Initiative "Connected Retail" hauptsächlich KMUs im Modesektor an, die förmlich gezwungen sind, den Sprung ins Online-Geschäft zu wagen. Nachdem Zalando stark in die eigene Logistik und generell ins eigene Wachstum investiert, sind die Aktionäre auch mit höheren KGVs zufrieden..Zum Chart .Nach der Veröffentlichung der starken Q3-Zahlen am 4. November fiel der Online-Riese am 9. November der Rotation hin zu den zyklischen Werten zum Opfer. In der Spitze verlor die Zalando-Aktie an diesem Tag knappe 19 Prozent und es wurde der Kurszuwachs der letzten 8 Wochen ausgelöscht. ...

