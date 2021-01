Nach der Rekordjagd in der Vorwoche lässt es der DAX zum Auftakt der neuen Handelswoche gemächlich angehen. Aktuell verliert der deutsche Leitindex rund 0,5 Prozent auf 13.960 Zähler. Neben den zuletzt stark gestiegenen Kursen wird die Stimmung am Montag durch einen Rutsch der US-Futures belastet. In den USA treiben Spitzenpolitiker der Demokraten die Amtsenthebung von Präsident Donald Trump voran. In der laufenden Woche werden zudem einige US-Großbanken ihre Zahlen für das abgelaufene Q4 2020 veröffentlichen. ...

