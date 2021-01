Guten Tag, liebe Leserinnen und Leser, die jüngsten Bilder aus den USA vom Sturm auf das Kapitol sind erschreckend und dominierten in der ersten Woche dieses Jahres die Berichterstattung. Die Aktienmärkte zeigten sich davon jedoch unbeeindruckt. So kletterten Dow Jones und S&P auf neue historische Höchststände, und der Dax markierte in dieser Woche ebenfalls neue Allzeithochs,...

