Der Windpark Berlar besteht aus fünf Windturbinen und verfügt über eine Gesamtleistung von 7,5 Megawatt.Poschiavo - In Berlar hat Repower einen weiteren Windpark erworben. Der Windpark besteht aus fünf Windturbinen und verfügt über eine Gesamtleistung von 7,5 Megawatt. Die Anlagen werden in die Repartner Produktions AG integriert. Die Repower AG ist Betreiberin verschiedener Windparks in Italien und Deutschland. Per Anfang Jahr wurde das Portfolio für erneuerbare Stromproduktionsanlagen um einen...

Den vollständigen Artikel lesen ...