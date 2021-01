++ Weltweite Risk-off-Stimmung zu beobachten ++ Biden will am Donnerstag Wirtschaftspaket vorstellen ++ US-Berichtssaison beginnt am Freitag ++ Die Aktienindizes und die Futures notieren zu Beginn der neuen Woche niedriger. Die neuen Berichte, dass die Vereinigten Staaten die Beschränkungen in ihren Beziehungen zu Taiwan aufheben werden sowie die Gerüchte, dass die USA weitere Maßnahmen gegenüber ...

Den vollständigen Artikel lesen ...