Baierbrunn (ots) - Nach einer erfolgreichen Diät zeigt die Waage plötzlich wieder mehr Pfunde an? Mit diesen Tipps halten Sie Ihr WunschgewichtAbnehmen im neuen Jahr: Wer für 2021 diesen Vorsatz gefasst hat, möchte sicherlich auch, dass das frisch erzielte Wunschgewicht erhalten bleibt. "Hat man erfolgreich abgenommen, entsteht häufig das Gefühl, wieder lockerlassen, sich belohnen oder nach der Phase des Verzichts sogar mal über die Stränge schlagen zu dürfen", sagt Professor Arved Weimann, Adipositas-Experte und Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Onkologische Chirurgie am Klinikum St. Georg in Leipzig, im Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau". Und das zeigt sich dann auch auf der Waage. Doch wie lässt sich dieser Jo-Jo-Effekt nach einer erfolgreichen Diät ausbremsen?Gesunde Lebensgewohnheiten entwickelnSport hilft zwar dabei, den Energieverbrauch zu erhöhen, ist beim Abnehmen und Gewichthalten aber kein Allheilmittel. Viel wichtiger ist es, die Lebensgewohnheiten hin zu gesunder Ernährung dauerhaft umzustellen. Dazu gehört es zum Beispiel, möglichst abwechslungsreich zu essen, damit nicht das Gefühl entsteht, man müsste auf etwas verzichten. Wer dabei zu unverarbeiteten, hochwertigen Lebensmitteln greift und diese selbst zubereitet, kann nicht viel falsch machen.Essensrhythmus umstellen und Snacks vermeidenIntervallfasten hilft ebenfalls vielen weiter. Dabei verzichtet man zwölf bis 16 Stunden am Stück - die Nacht wird mitgezählt - auf Mahlzeiten. "Es ist besser, den Rhythmus des Essens umzustellen, als nur auf bestimmte Nahrungsmittel zu verzichten", sagt Weimann. Mit diesen Ausnahmen: Auf die Tabuliste gehören Weißmehl, Zucker, Fertigprodukte und gesüßte Getränke wie Fruchtsäfte, Limonaden oder der tägliche Kaffee mit Süßstoff. Anhaltend sättigen dagegen Fett und Eiweiß. Ebenfalls gilt laut "Apotheken Umschau": möglichst nur drei Mahlzeiten pro Tag zu sich zu nehmen und dazwischen nicht zu snacken. Nur wer seinem Blutzuckerspiegel die Chance gibt, zu sinken, kann abnehmen. Die Fettzellen öffnen sich nämlich erst, wenn der Insulinwert niedrig ist.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" 1A/2021 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus. Viele weitere interessante Gesundheits-News gibt es unter https://www.apotheken-umschau.de.Pressekontakt:Katharina Neff-NeudertTel. 089 / 744 33 360E-Mail: presse@wortundbildverlag.dewww.wortundbildverlag.deOriginal-Content von: Wort & Bild Verlag - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/4808383