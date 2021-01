In der vergangenen Woche erlebte der GBP/USD eine wichtige Tageswende vor dem Tief vom Februar 2018 bei 1,3712, was auf ein vorläufiges Hoch hindeutete. Karen Jones, Team Head FICC Technical Analysis Research bei der Commerzbank, geht davon aus, dass sich das Cable in Richtung des Tiefs von Ende Dezember zur 1,3350 bewegt. Wichtige Zitate "Der GBP/USD ...

Den vollständigen Artikel lesen ...