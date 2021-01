Goldpreis: Der Druck bleibt kurzfristig bestehen

In der vergangenen Woche stiegen die Aktienbörsen an. Der DAX legte um mehr als 2 Prozent zu. Gold hat dagegen deutlich nachgegeben (-3,2 Prozent). Und dies trotz der Turbulenzen in Washington. Für Rohstoff- und Edelmetallinvestoren gilt es daher weiterhin abzuwarten.

Zusammenfassung:

"Warten", durch aktuelle Gegenbewegung (neue X-Säule).

Trend und Kursziele:

Trend : kurzfristig - fallend, langfristig - steigend

Kursziele : kurzfr. 1.763/1.565, langfr. 2.700/5.600 USD

Gültig : kurzfr. bis Umkehrsignal (U), langfr. bis Bruch Aufwärtstrend (T)

