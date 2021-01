DGAP-Ad-hoc: The Grounds Real Estate Development AG / Schlagwort(e): Expansion/Kapitalmaßnahme

The Grounds Real Estate Development AG beabsichtigt eine Expansion ihrer Geschäftstätigkeit sowie die Durchführung hierzu benötigter Kapitalmaßnahmen



11.01.2021 / 10:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



The Grounds Real Estate Development AG beabsichtigt eine Expansion ihrer Geschäftstätigkeit sowie die Durchführung hierzu benötigter Kapitalmaßnahmen Berlin, 11. Januar 2021. Die The Grounds Real Estate Development AG (ISIN: DE000A2GSVV5) beabsichtigt eine Expansion ihrer Geschäftstätigkeit und plant hierzu die Durchführung von Kapitalmaßnahmen. Letztere können sowohl Eigenkapital-, Fremdkapital- und / oder Hybridmaßnahmen umfassen. Bislang handelt es sich um erste Erwägungen und es sind noch keine finalen Entscheidungen getroffen worden. Die Gesellschaft führt derzeit erste Gespräche mit Beratern und möglichen Investoren. Die Großaktionäre haben der Gesellschaft hierbei bereits signalisiert, dass sie sich an etwaigen Kapitalmaßnahmen beteiligen wollen. Kontakt:

The Grounds Real Estate Development AG

Arndt Krienen, Vorstand

Charlottenstraße 79-80, 10117 Berlin

T. +49 (0) 30 2021 6866

F. +49 (0) 30 2021 6849

E-Mail: info@thegroundsag.com

Web: www.thegroundsag.com

