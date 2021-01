"Der einzige Grund, Bitcoin zu kaufen, ist die Erwartung, dass ein anderer morgen mehr dafür bezahlt."Die Preiskurve des Bitcoins ähnelt dem Blick des Besuchers vor dem Eingang des Burj Khalifa in Dubai. Er schaut senkrecht in die Höhe und sieht das Ende irgendwo im Dunst des Himmels verschwinden. In den letzten 4 Tagen ist der Kurs des Bitcoins von 28'000 US-Dollar auf über 42'000 US-Dollar gestiegen. Anfang Oktober des letzten Jahres war das Preisschild noch bei 10'000 US-Dollar.

