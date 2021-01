Hamburg (ots) - Unser Zuhause ist in diesem Jahr wichtiger denn je. Nie haben wir mehr Zeit in unseren eigenen vier Wänden verbracht. Das Bedürfnis nach Wohlgefühl und die Freude am Einrichten sind deswegen besonders groß. Mit den Newcomern der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion zieht ein neues Wohngefühl ein. Welche Trends inspirieren uns im Frühjahr 2021?Frisches Grün für Wände, Textilien und Möbel steht für Neubeginn und Frühlingserwachen. Die neuen Digitaltapeten sorgen für ausdrucksstarke Akzente mit vielseitigen Texturen und großflächigen, barocken Blütenbouquets. Glanzpunkte an den Wänden setzt auch die neue Trendstruktur GLIMMERFARBEN MIX. Daneben sorgen die zarten Töne Sand und helles Blau für Natürlichkeit. Nachhaltig wird es mit den ersten Öko-Textilien der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion. Die hochwertigen Boxspringbetten-Neuheiten zeigen leichte Linien statt Volumen und sind doch wahre Stauraumwunder, und der Dschungel-Trend hält weiter an: Nun zieren Monstera-Prints, Blüten und Blätterranken Wände und Kissen.Das sind die wichtigsten Wohntrends für das Frühjahr 2021 im Überblick:Trend 1: Frühlingserwachen mit frischem GrünWir freuen uns auf das Frühjahr, das für Neubeginn steht. Mit den passenden Wandfarben, Möbeln und Textilien in Grüntönen zieht neue Energie in die eigenen vier Wände ein. Von zart bis kräftig, mit Strukturmuster oder feinen Linien sind die unterschiedlichen grünen Farbnuancen auf Stoffen und Tapeten vertreten. Auch die SCHÖNER WOHNEN-Designfarben sind in Wald-, Agaven-, Pinien-, Jade- und Salbeigrün erhältlich - egal in welcher Schattierung. Der Naturton entspannt und wirkt ausgleichend.Trend 2: Glänzend aufgelegtSpecial Effects an den Wänden rücken das Zuhause ins beste Licht: Die Trendstruktur GLIMMERFARBE MIX mit integrierten Silberpartikeln sorgt für geheimnisvollen Glimmer in der Wunschfarbe. Die Tapeten mit filigranen Rankenmotiven und bogenförmigen Mustern sorgen ebenfalls für Eleganz. Kombiniert mit feinen Kissen und strahlenden Leuchten entsteht ein glanzvolles Ambiente im Wohnraum.Trend 3: Sinn für Natürlichkeit und wolkenloses BlauSand ist das neue Grau. Der neue zeitlose Klassiker fürs Wohnen erlebt 2021 eine Renaissance. Die sanften Naturfarben von Sand bis Ocker bringen Helligkeit ins Haus und zieren Wände und Stoffe. Helles Blau heitert Räume auf, vertreibt den Winterblues, schenkt Ruhe und erinnert an Ferien auf Saltkrokan. Für hyggelige Natürlichkeit sorgt Trendfarbe DENIM und unterstreicht den Skandi-Look.Trend 4: Der Umwelt zuliebe - ökologische und nachhaltige TextilienWie man sich bettet, so schläft man. Das gilt auch für die Textilien, die unsere Haut berühren. Kissen, Decken und Bettwäsche aus der Öko-Textillinie der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion sind GOTS-zertifiziert und werden aus biologisch erzeugten Naturfasern in Verantwortung für Umwelt und Natur hergestellt. Die Dessins sind zeitlos schön und damit ebenso nachhaltig wie ihre Fertigung.Trend 5: Exotische DschungelmusterDer Dschungeltrend geht in die nächste Saison. Grünpflanzen erleben ein starkes Comeback auf Tapeten, Vorhängen und Kissen. Ein Must Have ist die exotische Pflanze Monstera, deren Blätter fast dreidimensional die Wände emporranken. Ob als überdimensionale Skizze in Schwarz-Weiß oder farbenfrohem Print - mit Pflanzenmotiven an der Wand, Textilien in vielfältigen Grüntönen und einer exotischen Bambus-Leuchte als Lichtquelle zieht der Dschungel-Look von dezent bis opulent ein.Das Team der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion setzt zudem drei Wohnstile für das Jahr 2021 in den Fokus: Vom Behaglichen Minimalismus über Romantischem Chic bis hin zur Pure Eleganz ist für jeden Geschmack etwas dabei.Wohnstil 1: Behaglicher MinimalismusWeniger ist manchmal mehr, denn Klarheit kann so beruhigend wirken. Wie der minimalistische Wohnstil gemütlich wird? Klare Formen und schlichte Silhouetten treffen auf warme Graunuancen und natürliches Holz mit dunklen Kontrasten. Natürlichkeit erzeugen die Tapete mit wolkiger Oberfläche, die helle Bodenfliese im Naturstein-Look und die überdimensionalen Blüten- und Pflanzenzeichnungen als Atem der Natur an den Wänden.Wohnstil 2: Romantischer ChicGroße Kunst, nicht nur an den Wänden. Für einen starken Auftritt sorgen opulente Blütenbouquets im XL-Format vom Barock inspiriert. Mit den überraschend großen Blüten zieht Romantik ein, die durch Samt auf Möbeln und Textilien eine ganz besondere Stimmung schafft. Die Trendtöne Salbei, Stein und Rosenholz finden in großen Feldern kombiniert in einem Tapetendesign Platz. Einen dramatischen Kontrast bilden schwarze Wände und spiegelnd glänzende Leuchten. Hier kommen farbintensive Möbel wie Longseat PEARL oder die Stühle COSY besonders zur Geltung.Wohnstil 3: Pure EleganzBlau ist die Farbe des Himmels und des Wassers. Sie ruft Harmonie und Zufriedenheit hervor. 2021 sind Blautöne Sinnbild für eine neue Eleganz und Natürlichkeit beim Wohnen und Einrichten und bilden die Basis für zeitlos schöne und schlichte Möbel und Wohnaccessoires.FarbtrendsIn dieser Saison lieben wir es dramatisch, romantisch und fröhlich. Aus den Trendfarben der SCHÖNER WOHNEN-Farben rücken neben den frischen Grüntönen des Frühlings das magische NEW BLACK, das sinnliche Rosé von HORTENSIE und das natürliche Beige von SAND in den Fokus.Die Trendstruktur GLIMMERFARBE MIX wird über das Farbmischsystem in den Fach- und Baumärkten angeboten und kann mit den mehr als 800 Tönen der Farbtonstudio-Kollektion kombiniert werden. Besonders schön wirkt der Glanzeffekt bei Pastelltönen und bei kontrastreichen dunklen Farben. 