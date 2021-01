München (ots) - Pascal Hens und Eurosport erweitern ihre Partnerschaft. Der ehemalige Weltklassehandballer wird bei der kommenden Handball-Weltmeisterschaft 2021 sowie bei den Olympischen Spielen in Tokio für Eurosport als Experte die Wettbewerbe analysieren. Bereits ab 14. Januar wird Hens gemeinsam mit Kommentator Uwe Semrau die Live-Spiele der Handball-WM in Ägypten als Co-Kommentator begleiten. Insgesamt überträgt Eurosport bis zu 15 Partien ohne deutsche Beteiligung der IHF Handball WM 2021 live im Free-TV.Pascal Hens über seine Eurosport-Tätigkeit: "Die Eurosport-Premiere beim EHF Final4 hat richtig Spaß gemacht und ich freue mich sehr, auch die beiden großen internationalen Highlights unseres Sports 2021 für den Sender intensiv begleiten und analysieren zu dürfen.""Mit Pascal Hens haben wir einen absoluten Top-Experten für die großen Handball-Highlights 2021: die anstehende Weltmeisterschaft und die Olympischen Spiele. Bereits beim Final4 hat 'Pommes' mit seiner authentischen, direkten und emotionalen Art überzeugt und die Zuschauer begeistert. Er brennt für Handball, ist mit Herzblut und vollem Engagement dabei. Zudem kann er auf eine einzigartige Karriere zurückblicken, u.a. mit dem Weltmeister-Titel 2007 und Olympia-Silber 2004, und all diese Erfahrungen einbringen. Die Handballfans dürfen sich auf hervorragende Analysen freuen", so Gernot Bauer, Head of Sports bei Eurosport in Deutschland, über Experte Pascal Hens.Über Pascal HensMit Pascal Hens hat Eurosport die Zusammenarbeit mit einem absoluten Top-Experten im Handball erweitert. Hens blickt auf eine lange Handballkarriere zurück und zählt zu den erfolgreichsten deutschen Handballspielern. Mit seinem ehemaligen Verein HSV Hamburg wurde er u.a. Deutscher Meister (2011), DHB-Pokalsieger (2006, 2010) und Champions-League-Sieger (2013). Auch mit der Deutschen Handball-Nationalmannschaft feierte "Pommes" große Erfolge und wurde Welt- und Europameister (2007 und 2004). Zudem gewann er mit der DHB-Auswahl die Silbermedaille bei den Olympischen Spielen 2004 in Athen. Seinen letzten großen Titel holte er mit HC Midtjylland (Dänischer Pokalsieger 2016).Bei Eurosport analysiert Hens nun gemeinsam mit Uwe Semrau die WM-Spiele im Free-TV bei Eurosport 1. Zudem sind als weiteres Team Sascha Staat und Maik Thiele am Mikrofon. Insgesamt überträgt Eurosport dank der Vereinbarung mit der DOSB New Media GmbH bis zu 15 Partien ohne deutsche Beteiligung der IHF Handball WM 2021 live im Free-TV.Die Sendezeiten der Handball-WM bei Eurosport 1Donnerstag, 14.01.2021 20:20 Uhr Gruppenspiel: Norwegen - FrankreichFreitag, 15.01.2021 20:20 Uhr Gruppenspiel: Ungarn - Kap VerdeSamstag, 16.01.2021 18:00 Uhr Gruppenspiel: Ägypten - TschechienMontag, 18.01.2021 17:50 Uhr Gruppenspiel: Schweden - ÄgyptenDienstag, 19.01.2021 17:50 Uhr Gruppenspiel: Kroatien - KatarMittwoch, 20.01.2021 17:50 Uhr Hauptrunde: LIVE19:45 Uhr Hauptrunde: LIVEDonnerstag, 21.01.2021 17:50 Uhr Hauptrunde: LIVEFreitag, 22.01.2021 20:20 Uhr Hauptrunde: LIVESamstag, 23.01.2021 20:20 Uhr Hauptrunde: LIVESonntag, 24.01.2021 17:35 Uhr Hauptrunde: LIVEMontag, 25.01.2021 17:50 Uhr Hauptrunde: LIVEMittwoch, 27.01.2021 18:00 Uhr Viertelfinale der Männer: LIVEFreitag, 29.01.2021 20:20 Uhr Halbfinale Männer: LIVESonntag, 31.01.2021 17:20 Uhr Finale: LIVE(Stand 11.1.2021 - kurzfristige Änderungen jederzeit möglich)Pressekontakt:Dominik MackeviciusManager Communications & PR ExecutiveDiscovery DeutschlandSternstraße 5 | 80538 München | Germany+49 173 6832060Dominik_Mackevicius@discovery.comdiscovery-networks.de/presseOriginal-Content von: EUROSPORT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6617/4808453