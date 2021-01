FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Elektroindustrie erholt sich weiter vom Auftragseinbruch in der Corona-Pandemie. Die Unternehmen haben im November 2020 den dritten Monat in Folge mehr Aufträge erhalten als im gleichen Vorjahresmonat. Der Wert der Bestellungen lag 14 Prozent über dem aus dem November 2019, wie der Branchenverband ZVEI am Montag in Frankfurt berichtete. Allerdings spielt dabei ein starker Basiseffekt mit, weil es damals nur sehr wenige Bestellungen gegeben hatte. In den ersten elf Monaten des Jahres 2020 liegt der Gesamtwert der Bestellungen noch 4,8 Prozent unter dem Vorjahreszeitraum./ceb/DP/jha