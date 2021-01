Die Analysten von Goldman Sachs weisen auf drei wichtige Entwicklungen in der vergangenen Woche hin. Deshalb sind sie für den japanischen Yen kurzfristig etwas weniger optimistisch. Wichtige Zitate "Zuallererst stieg die 10-jährige US-TIPS-Rendite in den Tagen nach den Senats-Stichwahlen in Georgia um mehr als 10 Basispunkte an. Der JPY ist in der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...