- BARCLAYS CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 410 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS CUTS TP ICAP PRICE TARGET TO 400 (435) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BARCLAYS RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 315 (235) PENCE - 'OVERWEIGHT' - BERENBERG RAISES HELICAL PRICE TARGET TO 475 (350) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS WEIR GROUP TO 'NEUTRAL' ('OUTPERFORM') - TARGET 2150 (1670)P - DEUTSCHE BANK RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 767 (742) PENCE - 'BUY' - GOLDMAN RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 1762 (1736) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 772 (682) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SIG PRICE TARGET TO 31.40 (28.60) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES BARRATT DEVELOPMENTS TARGET TO 780 (730) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SYNTHOMER PRICE TARGET TO 500 (450) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VICTREX PRICE TARGET TO 2000 (1750) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RESUMES ELEMENTIS WITH 'NEUTRAL' - TARGET 130 PENCE - LIBERUM RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 690 (600) PENCE - 'HOLD' - LIBERUM RAISES GLEESON (M.J.) PRICE TARGET TO 925 (860) PENCE - 'BUY' - LIBERUM RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 180 (155) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT RAISES GAMMA COMMUNICATIONS PRICE TARGET TO 1706 (1625) PENCE - 'ADD' - RBC CUTS HOCHSCHILD MINING TARGET TO 300 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC CUTS POLYMETAL PRICE TARGET TO 2400 (2450) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BREWIN DOLPHIN HLDGS PRICE TARGET TO 375 (360) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES BROOKS MACDONALD PRICE TARGET TO 1900 (1800) P - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES CAIRN ENERGY PRICE TARGET TO 300 (150) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 160 (145) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES NEXT PLC PRICE TARGET TO 8000 (7000) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES QUILTER PRICE TARGET TO 185 (175) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RATHBONE BROS PRICE TARGET TO 1880 (1750) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS ASTRAZENECA PRICE TARGET TO 11500 (12000) PENCE - 'BUY' - SOCGEN RAISES MARKS & SPENCER PRICE TARGET TO 154 (108) PENCE - 'HOLD' - UBS RAISES AVAST PRICE TARGET TO 645 (600) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BARCLAYS PRICE TARGET TO 180 (140) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES BARRATT DEVELOPMENTS PRICE TARGET TO 840 (780) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES JUPITER FUND PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 165 (160) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES MICRO FOCUS PRICE TARGET TO 400 (350) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES SCHRODERS PRICE TARGET TO 3425 (3325) PENCE - 'NEUTRAL'



