Pelangio Exploration Inc. gab am Freitag bekannt, dass es alle Untersuchungsergebnisse des Phase-2-Bohrprogramms, das im Herbst 2020 auf seinem Goldprojekt Grenfell in der Nähe von Kirkland Lake (Ontario) durchgeführt wurde, erhalten und ausgewertet hat.



Im Rahmen des Bohrprogramms wurde sowohl in höhergradigen schmalen Aderabschnitten als auch in einer Reihe von neuen goldhaltigen Abschnitten erfolgreich Gold durchteuft. Diese Ergebnisse deuten auf eine Fortsetzung des Erfolgs des Phase-1-Bohrprogramms hin, das im Frühjahr 2020 abgeschlossen wurde.



Höhepunkte des Phase-2-Bohrprogramms:



? Bohrloch JS2013 durchteufte eine neue Ader (HW-Ader Nr. 1), die 10,95 g/t Gold über 3 Meter lieferte, einschließlich eines höhergradigen Abschnitts mit 23,4 g/t Gold über 1 Meter;



? Bohrloch JS2013 zielte auf den Schnittpunkt der Adern Nr. 1/Nr. 6 ab, wie er in den historischen Arbeiten auf der 76-Meter-Ebene kartiert ist: Das Bohrloch lieferte 11,4 g/t Gold über 0,6 Meter etwa 10 Meter oberhalb des projizierten Schnittpunkts; Das Bohrloch lieferte zudem 1,16 g/t Gold über 7,5 Meter in der Hangenden der Ader Nr. 1;



? Das Bohrloch JS2014 lieferte zwei neue bedeutende Mineralisierungszonen etwa 50 m unterhalb der historischen Stollen der Ader Nr. 1 (76-m-Ebene). Diese neuen mineralisierten Zonen lieferten 1,45 g/t Gold über 9 Meter und 1,76 g/t über 4,5 Meter, einschließlich einiger höhergradiger Abschnitte mit 4,02 g/t Gold über 1,1 Meter bzw. 3,46 g/t Gold über 1,5 Meter;



? Bohrloch JS2011 zielte auf die ansteigende Projektion der Ader Nr. 1 ab und lieferte einen mineralisierten Abschnitt in der Hangenden der Ader Nr. 1 von 1,26 g/t Gold über 6,8 Meter, einschließlich 4,91 g/t Gold über 1,5 Meter.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

PELANGIO EXPLORATION-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de