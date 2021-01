Potsdam (ots) - Am vergangenen Donnerstag erfolgte die Ziehung der Gewinnzahlen der beliebten Glücksrakete. Der Spitzengewinn der speziellen Jahresendlotterie der Lottogesellschaften aus Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen beträgt auch in diesem Jahr 250.000 Euro.Zur großen Freude von Lotto Brandenburg entfiel die Losnummer- 2 2 1 2 4 4 0 -für den Hauptgewinn auf das Bundesland Brandenburg. Ein noch anonymer Glückspilz ist nun gebeten, sich in der Potsdamer Zentrale der LAND BRANDENBURG LOTTO GmbH unter 0331 64 56-0 zu melden. Hier wird alles Weitere in die Wege geleitet und das Spielgeheimnis bestens geschützt.Lotto Brandenburg ruft alle Besitzer*innen von Glücksrakete-Losen herzlich dazu auf, ihre Losnummern genau zu überprüfen. Die Gewinnnummern sind unter www.lotto-brandenburg.de (http://www.lotto-brandenburg.de) als auch in den Lottoshops veröffentlicht.Pressekontakt:LAND BRANDENBURG LOTTO GmbHAntje EdelmannSteinstraße 104 - 106; 14480 PotsdamTel.: +49 331 6456-620E-Mail: edelmann@lotto-brandenburg.deInternet: www.lotto-brandenburg.deOriginal-Content von: LAND BRANDENBURG LOTTO GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149542/4808832