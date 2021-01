DJ HSBC unter Druck wegen Finanzierung fossiler Brennstoffe

Von Maitane Sardon

LONDON (Dow Jones)--Die britische Bank HSBC soll grüner werden. Eine Gruppe institutioneller Investoren übt Druck auf die HSBC Holdings plc aus, aus dem Geschäft mit Kohle auszusteigen und sicherzustellen, dass ihre Finanzierungsaktivitäten mit dem Pariser Klimaabkommen übereinstimmen.

Die Investorengruppe, der Europas größter Asset Manager Amundi und der britische Hedgefonds Man Group angehören, fordern die Bank in einer Aktionärsresolution auf, eine Strategie zur Verkleinerung des Fußabdrucks bei fossilen Brennstoffen, insbesondere Kohle, darzulegen. Der Zeitplan soll dem des Pariser Klimaabkommens entsprechen. Die Resolution braucht bei der Hauptversammlung im April eine Zustimmung von 75 Prozent der Stimmen.

Die HSBC hat bereits im Oktober angekündigt, dass das Kundenportfolio bis 2050 CO2-neutral werden soll. Außerdem soll den Kunden über 1 Billion US-Dollar über zehn Jahre bereitgestellt werden, um sie bei der Verkleinerung ihres CO2-Fußabdrucks zu unterstützen.

Einige Umweltschutzgruppen hatten dieses Ziel als nicht ausreichend bezeichnet. Einige Investoren fordern zudem, die Ziele in kurz- und mittelfristige Ziele herunterzubrechen und dem Kohlesektor keine Kredite mehr zu gewähren.

"Als Europas größte Bank und zweitgrößter Finanzierer fossiler Brennstoffe hat die HSBC die einzigartige Chance, dazu beizutragen, den Finanzdienstleistungssektor über reine Ambitionen hinaus in Richtung von mit Paris übereinstimmenden Commitments zu führen", sagte Jason Mitchell, der bei der Man Group für verantwortliche Investments zuständig ist.

Die Bank hat in den vier Monaten, bevor sie sich dem Ziel der CO2-Neutralität verschrieben hat, 1,8 Milliarden Dollar in Unternehmen für fossile Brennstoffe gepumpt. Das geht aus Daten der Aktion "Shareaction" hervor. Außerdem wurden einigen der größten Unternehmen für fossile Brennstoffe 87 Milliarden Dollar seit Unterzeichnung des Pariser Klimaabkommens zur Verfügung gestellt, so die Nonprofit-Organisation Rainforest Action Network.

Die Bank sagte, sie habe sich der Bekämpfung des Klimawandels verschrieben. Sie arbeite dabei mit Kunden, Aktionären und Aktionsgruppen zusammen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

