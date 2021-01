Während Ende des vergangenen Jahres ein Land nach dem anderen einen verschärften Lockdown ausrief, stieg die Hoffnung und die Sehnsucht nach einem geeigneten Impfstoff, der eine erfolgreiche Bekämpfung der Pandemie ermöglichen soll. Das Wettrennen der Impfstoffhersteller um das beste Vakzin läuft und so verhelfen die Meldungen von BioNtech bzw. Pfizer, AstraZeneca und Moderna zu mehr Optimismus in der Gesellschaft und an den Börsen.

Viele Forschungsteams auf der ganzen Welt haben im vergangenen Jahr mit Hochdruck auf ein Ziel hingearbeitet: die Entwicklung eines Impfstoffes gegen das Corona-Virus. Die Weltgesundheitsorganisation WHO vermeldet, dass rund 200 Projekte auf der ganzen Welt gestartet wurden für die Forschung an einem Impfstoff. Aus den Jahren, die normalerweise für die Entwicklung eines solchen Stoffes benötigt, wurden Monate - und in gewissen Ländern wurden gegen Ende 2020 bereits die ersten Impfstoffe zugelassen.

Die ersten Impfungen laufen bereits: BioNTech (WKN: A2PSR2 / ISIN: US09075V1026) & Pfizer (WKN: 852009 / ISIN: US7170811035). Der Startschuss der Massenimpfungen erfolgte am 08. Dezember 2020 als eine 90-jährige Britin als erste Patientin überhaupt den Impfstoff des Mainzer Unternehmens BioNtech erhielt. Das in der Kooperation von BioNtech und dem amerikanischen Pharmakonzern Pfizer entwickelte Vakzin wurde im Vorfeld bereits in einer Massenstudie an über 40'000 Probanden getestet und daraufhin als erster Covid19-Impfstoff weltweit zugelassen. Noch vor der EU, den USA und Kanada entscheid sich Großbritannien als erstes Land für die Notzulassung des Impfstoffes von BioNTech und Pfizer, der einen 90-prozentigen Schutz vor der Krankheit garantieren soll. Die Meldung sorgte auch in der Finanzwelt für Furore. So stieg die BioNtech Aktie nach Veröffentlichung der Studienergebnisse teils deutlich an und erreichte am 12. Dezember 2020 ihren bisherigen Höchststand bei 130.89 US-Dollar.

