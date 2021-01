Nach einer Mini-Korrektur am Freitag geht der ATX auch heute zunächst fester und dies in nicht gerade starkem Umfeld. Unterstützend ist natürlich das Angebot für CA Immo. Lenzing wiederum war zuletzt 10 Tage in Plus in Folge. Der Wanderpokal steht bei der UBM (14 Tage). Um ihn zu sich zu holen, muss man überbieten. Lenzing müsste also die komplette Handelswoche durchsteigen noch.Lenzing ( Akt. Indikation: 87,40 /87,90, 2,63%) Beim Aktienturnier presented by IRW-Press (http://www.boerse-social.com/tournament ) geht es ebenfalls um einen Wanderpokal, dort iist die 1. Runde zu Ende. Ausgehend vom 32er-Raster mit 4 Freilosen gab es 12 Duelle. Diesmal sind 4 der 5 ATXFive-Titel weitergekommen, was das Momentum des ATX untermauert. Auch beide Bauwerte sind ...

