Las Vegas (ots/PRNewswire) - -CES 2021 findet vom 11. bis 14. Januar digital statt. Die globale Audiomarke AXLOIE wird an der weltgrößten Tech-Show teilnehmen und plant die Einführung weiterer Modelle von Sport Bluetooth Kopfhörern. Im Unterschied zu den meisten anderen Audiomarken, die auf gewöhnliche kabellose Ohrhörer setzen, bietet AXLOIE stattdessen persönliche Sport-Kopfhörer für Fitnessliebhaber, Fitnessstudio-Besucher und Outdoor-Fanatiker. Die Marke AXLOIE startete mit dem Ziel, Menschen weltweit zu helfen, sich zu Musik zu bewegen, sich durch Sport zu motivieren und ein gesundes Leben zu führen.Auf der CES 2021 wird AXLOIE zwei neue Modelle von In-Ear Ohrhörern vorstellen - AXLOIE S5 True Wireless Sport Ohrhörer und AXLOIE F1 Noise-Cancelling True Wireless Kopfhörer. Diese Ohrhörer zeichnen sich durch Premium-Funktionen aus, die erstmals in der Sport-Ohrhörer-Linie vorgestellt wurden, wie z.B. aktive Geräuschunterdrückung, Bluetooth 5.2, Schnellladung und kabelloses Aufladen.AXLOIE S5 Bluetooth Kopfhörer SportAXLOIE S5 sind speziell für Sportbegeisterte gemacht. Die ergonomischen Ohrbügel bieten Stärke und Flexibilität für Schockabsorption und bequemes Tragen, wodurch die Ohrhörer ideal für Parkour, Skipping, Skateboarding und andere Sportaktivitäten sind. Die Ohrhörer sind nach IPX7 wasserdicht und eignen sich daher auch für alle Aktivitäten in der Nähe von Wasser, wie z. B. Strandspiele, Kajakfahren, Bootfahren usw. Dank des fortschrittlichen Qualcomm® Bluetooth 5.2 liefert der AXLOIE S5 einen Klang in CD-ähnlicher Qualität und eine solide drahtlose Verbindung. Sie haben mit einer einzigen Ladung eine Spielzeit von 10 Stunden und mit dem Ladebehälter eine Gesamtspielzeit von 140 Stunden. Wenn Sie es eilig haben, reicht eine 10-minütige Aufladung für eine 60-minütige Spielzeit.AXLOIE F1 Bluetooth Kopfhörer Echte KabelloseDie AXLOIE F1 sind für die Geräuschunterdrückung an öffentlichen Orten wie im Fitnessstudio, in der U-Bahn, am Flughafen und im Freien konzipiert. Dank dieser Highlight-Features wie aktiver Geräuschunterdrückung und Vier-Mikrofon-Rauschunterdrückung ermöglicht der AXLOIE F1 dem Nutzer, sich eine Oase der Ruhe zu schaffen und den erstaunlichen immersiven Klang ohne Ablenkung voll zu genießen. Sie verfügen über ein, wie AXLOIE es nennt, "hochfunktionales und dennoch stilvoll beeindruckendes Design" und werden mit einem tragbaren Ladebehälter geliefert, der aufwändig aus edlem Leder und hochwertigen Kunststoffen gefertigt ist. Mit 10 Stunden Wiedergabezeit mit einer einzigen Ladung und 40 Stunden Gesamtspielzeit durch Einsatz des Ladebehälters, können Sie sogar Langstreckenflüge genießen. Darüber hinaus sind die Ohrhörer in der IPX5-Schutzklasse eingestuft und können Schweiß und Spritzwasser effektiv widerstehen.Für weitere Informationen besuchen Sie:Offizielle Website: www.axloie.com (http://www.axloie.com/)Amazon: www.amazon.com/axloie (http://www.amazon.com/axloie)Facebook-Seite: www.facebook.com/Axloie/ (http://www.facebook.com/Axloie/)Geschäftliche Zusammenarbeit: marketing03@axloie.com Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1417733/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1396201/2.jpgPressekontakt:Marketing+86-18148558604Original-Content von: AXLOIE, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/139351/4809009