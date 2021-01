Ford hat seine Aussage, Ende 2020 in den USA mit den Auslieferungen des Mustang Mach-E zu beginnen, eingehalten - wenn auch gerade so. Laut US-Daten wurden offenbar drei Exemplare Ende Dezember an Kunden übergeben. Bei der Produktion sieht die Lage besser aus. Wie das "macheforum.com" zusammengetragen hat, sind die Produktionszahlen seit Oktober stark angestiegen - von 736 über 2.545 Fahrzeuge im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...