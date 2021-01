RYE, New York, Jan. 11, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- GAMCO Investors, Inc. (NYSE:GBL) hat heute bekanntgegeben, dass GAMCO International SICAV (Luxemburg), verwaltet von Gabelli Funds, einen neuen Teilfonds, GAMCO Convertible Securities, aufgelegt hat.



Das Anlageziel des Teilfonds GAMCO Convertible Securities ist, im Rahmen einer Total-Return-Strategie durch Investitionen in ein diversifiziertes Portfolio globaler Wandelanleihen laufende Erträge sowie langfristige Kapitalzuwächse zu erzielen.

Der Fonds stützt sich auf die langjährige Erfahrung des Unternehmens, das seit 1979 in dedizierte Wandelanleihen-Portfolios investiert.Zum Start des Fonds werden mehrere Aktienklassen angeboten, die auf globale institutionelle Anleger sowie auf ausgewählte Kleinanleger außerhalb der USA zugeschnitten sind.Zur Einführung wird der Fonds zudem eine Institutional Founder Class zu einer reduzierten Gebühr anbieten.

Michael Gabelli, Managing Director und Director of Global Business Development bei Gabelli, erklärt: "Der Fonds GAMCO Convertible Securities bietet Anlegern innerhalb einer OGAW-konformen Struktur Zugang zu einer der Kernstrategien von Gabelli und stellt damit tägliche Liquidität über thesauriernde Aktienklassen und eine Ausschüttungsklasse bereit.Wir freuen uns sehr, einen aktiv gemanagten Fonds auf den europäischen und globalen Markt zu bringen, der unter Berücksichtigung der ESG-Richtlinien auf internationale Wandelanleihen spezialisiert ist."

Thomas Dinsmore, Co-Portfolio Manager, kommentiert den Start des Fonds: "Wir sind begeistert, unsere gebündelte Erfahrung von über 60 Jahren im Management von Wandelanleihen-Portfolios in dieses neue Angebot einbringen zu können, um Anlegern auf der ganzen Welt Zugang zu unserem aktiven Anlageansatz für Wandelanleihen zu bieten.Die Wandelanleihenmärkte bieten weiterhin einen starken Fluss neuer Emissionen sowie attraktive Anlagemöglichkeiten."

Anleger sollten die Anlageziele, Risiken, Gebühren und Ausgaben des Fonds sorgfältig prüfen, bevor sie investieren.Der Prospekt enthält Informationen über diese und andere Themen und sollte vor der Investition sorgfältig gelesen werden.Um einen Prospekt zu erhalten, wählen Sie +1-914-921-5135 oder besuchen Sie www.gabelli.com/sicav .

FÜR DIESES ANGEBOT WURDE KEINE REGISTRIERUNGSERKLÄRUNG BEI DER UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE COMMISSION (DIE "SEC") ODER EINER WERTPAPIERAUFSICHTSBEHÖRDE EINES BUNDESSTAATES EINGEREICHT.DIE AKTIEN DES FONDS WURDEN NICHT UND WERDEN AUCH KÜNFTIG NICHT GEMÄSS DEM UNITED STATES SECURITIES AND EXCHANGE ACT VON 1933 (DAS "GESETZ") REGISTRIERT.DIE AKTIEN DÜRFEN IM RAHMEN VON OFFSHORE-TRANSAKTIONEN (GEMÄSS DER DEFINITION IN DEN BESTIMMUNGEN DES GESETZES) NUR NICHT-US-BÜRGERN (GEMÄSS DER DEFINITION IN DEN BESTIMMUNGEN DES GESETZES) ANGEBOTEN UND VERKAUFT WERDEN.

WICHTIGER HINWEIS ZU ZUKUNFTSGERICHTETEN INFORMATIONEN

Unsere Angaben und Analysen in dieser Pressemitteilung enthalten einige zukunftsgerichtete Aussagen.Zukunftsgerichtete Aussagen geben unsere aktuellen Erwartungen oder Prognosen in Bezug auf zukünftige Ereignisse wieder.Solche Aussagen unterliegen Eventualitäten und Ungewissheiten, von denen einige oder alle wesentliche Auswirkungen haben können.Wir weisen Sie hiermit auf die Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Informationen hin, die in Dokumenten auf der Website von Gabelli aufgeführt sind.Wir verpflichten uns nicht, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren, wenn wir zu einem späteren Zeitpunkt feststellen, dass wir die genannten Erwartungen wahrscheinlich nicht erreichen werden, oder wenn wir zusätzliche Informationen zu Themen erhalten, die unserer zukunftsgerichteten Aussagen betreffen.

Kontakt: Michael M. Gabelli Managing Director +1 (914) 921-5135 +44 (0)20 3206 2100 www.gabelli.com/sicav (http://www.gabelli.com/sicav)