Nach der Rekordjagd der vergangenen Tage und Wochen müssen Anleger an der WallStreet heute wohl erst einmal kleinere Brötchen backen. Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq sind vorbörslich im Minus. Bei den Einzelthemen geht es heute um den Bitcoin, Twitter, CureVac, Boeing, Baidu, Nio, Peloton, Airbnb und Wish. Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR, kennt die Indikationen für den heutigen Handelstag. Franziska Schimke, Korrespondentin an der Börse Frankfurt, gibt außerdem einen Überblick, was die Märkte bewegt.