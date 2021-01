Boston (www.fondscheck.de) - In Europa aufgelegte ETFs erlebten ein starkes Jahr 2020 mit Nettozuflüssen in Höhe von 118 Mrd. USD und erreichten damit fast den Wert von 2019 (125 Mrd. USD), so die Experten von State Street Global Advisors in ihrem SPDR Strategie Espresso.Im Vergleich zum Vorjahr habe es jedoch keine allzu großen Unterschiede gegeben: Die beiden Haupttreiber dieser Zuflüsse hätten die Plätze getauscht, da 54 Prozent der Nettozuflüsse 2020 auf Aktien entfallen seien (63,6 Mrd. USD), während 32 Prozent der gesamten Zuflüsse auf festverzinsliche Anlagen entfallen seien (38 Mrd. USD). Rohstoff-Engagements hätten um 15,9 Mrd. USD zugenommen, hauptsächlich getrieben durch Gold-Engagements, da das Edelmetall Anfang des Jahres für einige Zeit Allzeithochs über 2.000 USD pro Unze erreicht habe. ...

