Greifensee (pts029/11.01.2021/16:00) - Die Digitalisierung hat die Präsenzkultur in den deutschen Büros schon vor der Corona-Pandemie längst aufgelockert und vielerorts den Weg für "Remote Work" in den heimischen vier Wänden geebnet. Ein anfänglicher Trend, der spätestens durch # stayathome über Nacht zur Notwendigkeit wurde.

Damit die Arbeit im Home-Office aber wirklich gelingt und eine zufriedenstellende und effektive Arbeitsumgebung entstehen kann, ist eine nach ergonomischen Gesichtspunkten gestaltete Arbeitsumgebung auch für die Heimarbeit unabdingbar. Insbesondere wenn Sie langfristig von daheim arbeiten, sollten die Home-Office-Büromöbel der Ausstattung im Büro in nichts nachstehen und sämtliche arbeitsrechtlichen Mindestanforderungen erfüllen.

Denn nur so kann die Arbeit im Home-Office langfristig gelingen. Auf http://www.officebase.de finden Sie daher nebst sämtlichen hochwertigen Home-Office-Möbeln, die sich insbesondere für den Einsatz im Home-Office eignen, zahlreiche Tipps und Hinweise zur Arbeitsweise in den eigenen vier Wänden.

Das Home-Office ist ein vollwertiger Arbeitsplatz: Richten Sie ihn dementsprechend ein

Auch wenn für viele Arbeitgeber die Entsendung ins Home-Office im Zuge der Corona-Pandemie quasi über Nacht geschah und Arbeitnehmer und Arbeitnehmer möglichweise keine Zeit zur ordentlichen Vorbereitung für die Ausstattung hatten, sollte auch der heimische Arbeitsplatz im Interesse aller Beteiligten nach sämtlichen arbeitsrechtlichen und ergonomischen Gesichtspunkten eingerichtet werden. Nur wer an einem vollwertig gestalteten Arbeitsplatz sitzt, kann auch über einen längeren Zeitraum erstklassige Arbeitsergebnisse erbringen.

Räumliche Abgrenzung

Sie sollten darauf achten, Ihren heimischen Arbeitsbereich von der restlichen Wohnung abzutrennen. Denn wer zu Hause arbeitet, läuft schnell Gefahr, die Arbeitszeit mit Privatem aufzuweichen oder andersherum, zum Feierabend hin nicht abschalten zu können. Die Fokussierung auf den Job während der Arbeitszeit und das Aufladen der Batterien während des Feierabends sind für den Erfolg im Job unabdingbar. Im Idealfall besitzen Sie Ihr eigenes Arbeitszimmer. Falls nicht, sollten Sie sich eine Arbeitsecke so einrichten, dass Sie etwas durch Regale oder eine Trennwand, die zusätzlich Pluspunkte für die Akustik mitbringt, abgetrennt ist. Sämtliche Dinge, die nichts mit dem beruflichen Alltag zu tun haben, sollten aus dem Arbeitsbereich verbannt werden, damit die Fokussierung auf den Job einfacher fällt.

Ergonomische Büromöbel für das Home-Office

Wussten Sie bereits, dass Menschen, die im Home-Office arbeiten, dazu neigen, länger und mehr als im Büro zu arbeiten? Die Zeit, die im Sitzen verbracht wird, ist im heimischen Arbeitsplatz also nochmals ausgedehnter, weswegen ergonomische Büromöbel in den eigenen vier Wänden eine mindestens genauso große Rolle wie im Büro spielen sollten. Bei der Wahl eines ergonomischen Schreibtisches sollten Sie daher vorab mehrere Büromöbelmarken vergleichen. Ein geeigneter Home-Office-Schreibtisch https://www.officebase.ch/home-office-schreibtische besitzt mindestens eine Arbeitsfläche von 80 x 160 cm und eine Höhe von 68 - 76 cm bei durchschnittlicher Körpergröße. Im Idealfall entscheiden Sie sich direkt für einen höhenverstellbaren Schreibtisch https://www.officebase.info/de/hohenverstellbare-schreibtische , um die langen Sitzphasen durch gelegentliches Arbeiten im Stehen aufzubrechen.

Der ideale Home-Office-Bürostuhl https://www.officebase.ch/home-office-burostuhle-sitzgruppen sollte ebenfalls stufenlos in der Höhe verstellbar sein, so dass Sie bequem mit beiden Fußsohlen flach den Boden berühren und Ihre Knie etwas niedriger als Ihre Hüften positioniert sind. Idealerweise entsteht zwischen Ober- und Unterschenkel ein 90 Grad Winkel. Darüber hinaus sollte der Arbeitsstuhl Ihrer Wahl eine Lendenwirbelstütze sowie eine Lordosenstütze besitzen, die die Krümmung Ihrer Wirbelsäule berücksichtigt. Besonders bequem sind Bürostühle, die eine Rückenneigungsspannung besitzen, also eine Art Schaukelfunktion, um bequem von vorn nach hinten zu wippen. Noch besser ist ein 3D-Bewegungsgelenk, das Ihnen erlaubt, sich in alle Richtungen zu bewegen, damit die Wirbelsäule frei schwingen kann.

Home-Office-Büroleuchten: Beleuchtung & Blendschut

Wie im Büro sollte auch im Home-Office auf die geeignete Bürobeleuchtung https://www.officebase.info/de/ home-office-buroleuchten inklusive eines effektiven Blendschutzes geachtet werden. Denn schlechte Lichtverhältnisse sind überall wahres Gift für die Augen. Um Ihrer Augengesundheit https://www.officebase.info/de/ratgeber/ augen-gesundheit etwas Gutes zu tun, sollten Sie daher bei der Wahl einer Büroleuchte im Home-Office unbedingt darauf achten, mangelhafte Sichtbedingungen auszugleichen. Im Idealfall kombinieren Sie eine direkte Beleuchtung durch eine seitlich vom Arbeitsplatz platzierte Stehleuchte, mit einer indirekten Beleuchtung durch eine Pendelleuchte zusammen mit einer individuell regulierbaren Arbeitsplatzleuchte - selbstverständlich immer unter Berücksichtigung des persönlichen Licht- und Sehbedarfs. Achten Sie außerdem auf ausreichend lichtdurchlässige Flächen, damit Ihre Versorgung durch Tageslicht im Büro sichergestellt ist. Um etwaige Blendungen zu vermeiden, eignet sich ein spezieller Abblendschutz, wie Rollos oder Plissees gegen Spiegeleffekte am Fenster.

officebase: Das Portal der kurzen Wege für exklusive Home-Office-Möbel

Um Ihr Home-Office nach all den oben genannten Gesichtspunkten gezielt und professionell einrichten zu können, finden Sie auf https://www.officebase.de , dem größten Portal für Büroeinrichtung in Deutschland, sämtliche hochwertige Büromöbel, Büroleuchten sowie Büroaccessoires, die vor Ort lieferbar sind.

Denn insbesondere dann, wenn die Anpassungsfähigkeit der Büroeinrichtung eine Notwendigkeit ist, sollte die Recherche nach passenden Büromöbeln nicht viel Zeit kosten. Als "Portal der kurzen Wege" bietet officebase mit nur ein paar Klicks das wohl umfangreichste Portal für Büromöbel, Leuchten und Büroaccessoires. Die große Produktauswahl von officebase bietet außerdem einen smarten Filter, mit dem Sie in Kürze das passende Büromöbel aller Marken finden, samt einer Auswahl von Fachhändler ganz in Ihrer Nähe.

Als zusätzlichen Service bietet officebase außerdem seit 2020 die direkte Verlinkung zu den jeweiligen Onlineshops https://www.officebase.info/de/buromobel-online-shop , dem sich bereits zahlreiche wichtige Hersteller mit ihren Marken sowie Fachhändler https://www.officebase.info/de/fachhandler angeschlossen haben.

Weitere Tipps & Hinweise zur Arbeit im Home-Office gesucht? Besuchen Sie den officebase-Ratgeber https://www.officebase.info/de/ratgeber/augen-gesundheit .

