Hannover (www.anleihencheck.de) - Die psychologisch wichtige Marke von 1,22 USD pro EUR bleibt beim Wechselkurs zwischen der US-Währung und dem Euro im Blickfeld, so die Analysten der Nord LB.Nachdem der Greenback zum Start des Jahres zwischenzeitlich unter signifikanten Druck geraten sei - die Marke von 1,23 USD pro EUR sei in den ersten Tagen von 2021 für eine Weile sogar deutlicher überboten worden - präsentiere sich die US-Währung nun also wieder stärker. Diese jüngste Bewegung sei vor allem eine Konsequenz der Renditeentwicklung in den USA; die Verzinsung von Staatsanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren präsentiere sich mit um 1,10% am aktuellen Rand recht attraktiv für internationale Investoren, was dem Dollar relativ zum Euro natürlich helfen könne. ...

