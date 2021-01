Die meisten Firmen in Kanada meldeten angesichts der anziehenden Nachfrage stärkere Investitionspläne, so die Bank of Canada (BoC) in ihrem Business Outlook Survey für das vierte Quartal, wie Reuters berichtet. Wichtige Zitate "Die Firmen sehen eine weitere Erholung, der Indikator ist zum ersten Mal seit Beginn der Pandemie positiv." "Obwohl etwa die ...

