Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Montag mit festeren Notierungen in die neue Börsenwoche gestartet. Nach einigen Startschwierigkeiten rückte der Leitindex SMI rasch wieder zurück über die Schwelle von 10'800 Punkte und bewegte sich am Nachmittag gar auf die Marke von 10'900 Zähler zu. Dabei schloss der Index ...

Den vollständigen Artikel lesen ...