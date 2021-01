Gestoppte bzw. gedrehte Serien: SBO -1,5% auf 36, davor 8 Tage im Plus (21,03% Zuwachs von 30,2 auf 36,55), Kapsch TrafficCom -1,2% auf 16,5, davor 7 Tage im Plus (30,98% Zuwachs von 12,75 auf 16,7), AMS -2,38% auf 19,03, davor 6 Tage im Plus (8,94% Zuwachs von 17,9 auf 19,5), Wienerberger -0,57% auf 27,92, davor 5 Tage im Plus (7,67% Zuwachs von 26,08 auf 28,08), Rosenbauer-2,93% auf 36,5, davor 4 Tage im Plus (3,58% Zuwachs von 36,3 auf 37,6), Semperit -0,38% auf 26, davor 3 Tage im Plus (7,63% Zuwachs von 24,25 auf 26,1), Strabag -0,52% auf 28,55, davor 3 Tage im Plus (2,87% Zuwachs von 27,9 auf 28,7), Telekom Austria -2,42% auf 6,45, davor 3 Tage im Plus (3,44% Zuwachs von 6,39 auf 6,61), Verbund -3,77% auf 75,3, davor 3 Tage im Plus (10,52% Zuwachs von 70,8 auf 78,25), Palfinger ...

