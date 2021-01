Audible Magic bietet zentrale Anlaufstelle für Musiklizenzierung und Einhaltung von Urheberrechten

Audible Magic und SOCAN haben bekannt gegeben, dass die Unternehmen eine Vereinbarung zur Übertragung des Content-Fulfillment- und Rechteverwaltungsgeschäfts von MediaNet an Audible Magic getroffen haben. Audible Magic ist der führende Anbieter von Identifikations- und Compliance-Lösungen für soziale Netzwerke, die nutzergenerierte Inhalte (UGC, User Generated Content) hosten. SOCAN ist die kanadische Organisation für Aufführungsrechte. MediaNet verfügt über langjährige Erfahrungen im Bereich der Bereitstellung von Komplettlösungen für White-Label-Digitalmusik für Internetradio, Abonnement-Musikdienste, On-Demand-Streaming und Unterstützung für Fitness- und Gaming-Anwendungen. Mit dieser Übernahme kann Audible Magic nun digitalen Plattformen ein umfassendes Angebot an Services zur Verfügung stellen, um die Nutzung von Musik zu ermöglichen und zu verwalten.

Audible Magic stellt Lösungen für die Lizenzierung von Musik, die Identifizierung von Inhalten und die Rechteverwaltung für Social-Media-Plattformen bereit. Mit dieser Übernahme hat das Unternehmen mehr Möglichkeiten, maßgeschneiderte Lizenzen von Hunderten von Labels und Verlagen, Mediendateien für mehr als 92 Millionen Titel, vollständiges Rechtemanagement sowie Tantiemen- und Zahlungsabwicklung anzubieten. Dieses Service-Portfolio wird es sozialen Plattformen ermöglichen, die Chancen sowohl für Musik in UGC als auch in Premium-Inhalten leichter zu nutzen. Laut einem kürzlich erschienenen Bericht von MIDiA Research, The Rising Power of UGC (dt. "Die wachsende Macht von UGC"), werden allein im Bereich UGC die Umsatzmöglichkeiten einer angemessenen Nutzung von Audio und Video für das Musikstreaming auf sechs Mrd. Dollar geschätzt.

"Sowohl Rechteinhaber als auch Plattformen werden von unserer gemeinsamen Lösung profitieren und die Komplexität der Verwaltung und der Bezahlung für die Nutzung von Musik ebenso wie den damit verbundenen Zeitaufwand senken können", sagte Vance Ikezoye, der Chief Executive Officer von Audible Magic. "Wir sehen erhebliche Vorteile in der Ermöglichung zusätzlicher Einnahmen für das Musik-Ökosystem."

SOCAN und Audible Magic gaben weiterhin bekannt, dass sie eine strategische Partnerschaft mit dem Ziel eingegangen sind, die Technologien und Services von Audible Magic zu nutzen, um SOCAN dabei zu helfen, die operative Genauigkeit und das Reporting gegenüber Verlegern und Songwritern zu verbessern.

"Die Übernahme der MediaNet-Dienste durch Audible Magic schafft langfristige Vorteile für die Mitglieder und Kunden von SOCAN", sagte Jennifer Brown, Interim CEO von SOCAN. "Audible Magic ist ein erfahrenes und fachkundiges Unternehmen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Genauigkeit des Berichtswesens gegenüber Verlagen und Songwritern zu verbessern."

SOCAN hat das in Seattle ansässige MediaNet im Jahr 2016 übernommen. Gemäß vertraglicher Vereinbarung sind die Bedingungen der Übernahme von Audible Magic vertraulich.

Über Audible Magic

Audible Magic bietet seit mehr als 20 Jahren innovative Lösungen zur Identifizierung von Inhalten, zur Verwaltung von Rechten und zur Monetarisierung von Medien. Die mit dem Emmy ausgezeichnete ACR-Technologie (Automatic Content Recognition) von Audible Magic ermöglicht Milliarden von Transaktionen pro Monat. Der Silicon-Valley-Pionier ist der bewährte Vermittler zwischen wichtigen Plattformen und Rechteinhabern (einschließlich Labels, Studios, Vertriebsgesellschaften, Verlagen und Kollektiven). Das Unternehmen arbeitet mit einer Vielzahl von Plattformen und Rechteinhabern, wie Facebook, Twitch, SoundCloud, Dailymotion, ShareChat, Vimeo, NBC Universal, Universal Music Group, Sony Music Group, Warner Music Group, The Orchard, CDBaby und Distrokid, zusammen. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.audiblemagic.com/.

Über SOCAN

SOCAN ist eine Rechteverwaltungsgesellschaft, die mehr als vier Millionen Musikschaffende weltweit und mehr als eine Viertelmillion Unternehmen und Einzelpersonen in Kanada miteinander verbindet. Mehr als 160.000 Songwriter, Komponisten, Musikverleger und bildende Künstler sind unmittelbar Mitglied von SOCAN, und mehr als 100.000 Einrichtungen verfügen über eine Lizenz zum Abspielen von Musik in ganz Kanada. Mit einem konzertierten Einsatz fortschrittlicher Technologien und einzigartiger Daten sowie der Selbstverpflichtung, Vorreiter der weltweiten Transformation des Rechtemanagements zu sein, hat SOCAN es sich zur Aufgabe gemacht, die grundlegenden Wahrheiten aufrechtzuerhalten, dass Musik und bildende Kunst einen Wert haben und Urheber und Verleger eine faire Vergütung für ihre Arbeit verdienen. Weitere Informationen Weitere Informationen finden Sie unter: www.socan.com.

